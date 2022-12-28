Подмосковье 28 декабря 2022, 21:36 Почти 80 лучших пожарных Подмосковья наградили за защиту леса

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Лучших лесных пожарных наградил Комлесхоз Московской области. На торжественном мероприятии подвели итоги уходящего года и отметили работу лучших сотрудников подведомственного учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз».

«Особо отмечена работа лесных пожарных во время пожароопасного сезона — ликвидирован 341 лесной пожар на общей площади 262,75 гектаров. При этом удалось достичь очень значимого показателя — уменьшения средней площади обнаружения и ликвидации пожара», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также отметил, что в текущем году не было допущено крупных лесных пожаров, объекты экономики и населенные пункты не пострадали, а режим ЧС не вводился.

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Награды федерального агентства лесного хозяйства, департамента лесного хозяйства по центральному федеральному округу, губернатора Московской области, Московской областной думы и комитета лесного хозяйства получили 79 сотрудников. В 2022 году они выполнили работу на высоком профессиональном уровне.

Кроме того, трое сотрудников ГАУ МО «Центрлесхоз» удостоены одной из самых высоких наград в лесной отрасли — знаками отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил президенту Владимиру Путину обводнить торфяники для борьбы с пожарами. По его мнению они представляют самую большую опасность в вопросе лесных возгораний.

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