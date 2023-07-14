Подмосковье 14 июля 2023, 03:00 Почти 80 километров теплосетей Подмосковья проверили на готовность к отопительному сезону за сутки МОС АВС

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Специалисты аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей в шести муниципалитетах за сутки. Повышенным давлением проверили почти 80 километров теплосетей.

Тестирование проводилось в городских округах Домодедово, Ленинский, Лыткарино, Серпухов и Подольск. Под давлением проверили 12 участков общей протяженностью 79 километров в двухтрубном исполнении.

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Утечек выявлено не было, что говорит о готовности сетей к работе в отопительный сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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