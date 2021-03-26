Порядка 80% пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах, старше 60 лет. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% — это [возраст] 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, „Спутник V“, в частности, безопасна. Если нет противопоказаний врача, хронических заболеваний — пожалуйста, ставь прививку», — отметил глава региона.

Он уточнил, что каждый день в Московской области прививки от коронавируса делают порядка 16 тысяч человек. Воробьев отметил, что регион ведет активную агитацию, призывая жителей разных городов Московской области записываться и вакцинироваться от коронавируса.

Он подчеркнул, что за эту неделю Подмосковье поставило рекорд — за последние три дня прививки получили 15, 15,5 и 16 тысяч человек. При этом первым рекордом региона была отметка в четыре тысячи привитых. Потом эту планку удалось поднять до 10 тысяч.

Глава региона подчеркнул, что региону и дальше нужно наращивать темп. Он уточнил, что вакцина позволит обезопасить не только себя, но и тех людей, у которых нет возможности сделать прививку из-за противопоказаний.