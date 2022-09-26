Почти 80 договоров на размещение тележек с едой и фудтраков заключили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Почти 80 договоров на размещение тележек с едой и фудтраков заключили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье только за последнее время поступило 196 заявок для того, чтобы бизнесу предоставили места для размещения мобильных торговых объектов. Чаще всего это обычные тележки. Популярностью у покупателей пользуется стрит-фуд и мороженое. Все заявки поступают в подмосковный Минсельхоз.

«Самый популярный вид торговли — по-прежнему тележки: мороженое, кукуруза, хот-доги, кофе. На размещение таких объектов уже подано 159 заявок. На сегодняшний день заключено 79 договоров с предпринимателями», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Кроме того, поступило 30 заявок на размещение в Московской области фудтраков, еще пять заявок — на автолавки, в которых будут продаваться мясные продукты, а также хлеб, овощи и фрукты. Чаще всего такие заявки поступали из Красногорска, Истры и Королева.

Реклама

Выбрать место, на котором будет установлена тележка или другой мобильный торговый объект, возможно онлайн. Сделать это можно на специальном цифровом сервисе «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов». Такая услуга размещена на региональном портале госуслуг Подмосковья. Разместить объект на точке, которую уже внесли в схему, можно всего за семь дней. Если осваивается новое место, то срок размещения увеличивается до 18 дней.

Ранее стало известно: с тех пор как появилась возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе, услуга оказалась очень востребованной в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что компенсировать можно 30 и 50%.

0 0 0 0 0 0