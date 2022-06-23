Почти 80 человек привлекли к тушению пожара на лакокрасочном заводе в Электроуглях

Одно из зданий химического завода загорелось в Электроуглях. Возгорание тушили 78 пожарных.

Пожарные с самого утра тушили пожар. Очевидцы рассказали — слышались взрывы, на глазах рушились кровля и перекрытия. Огонь затронул площадь более двух тысяч квадратных метров, когда на место прибыла пожарно-спасательная бригада.

По словам начальника управления МЧС Ивана Гусева, пожар начался в складском здании.

«Установлено, что пожар произошел в складском трехэтажном кирпичном здании, внутри находятся лакокрасочные материалы. Ранг пожара № 2», — рассказал Гусев.

Локализовать огонь удалось за три часа. В ликвидации возгорания участвовали 78 человек и 26 единиц техники.

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