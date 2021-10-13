Почти 80 аппаратов для высокоточных исследований поступило в больницы Подмосковья с начала года

В больницы Московской области было поставлено 77 единиц эндоскопического оборудования в 2021 году. Больше половины аппаратов приобрели в рамках региональной программы модернизации здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Новая медтехника поступила в Щелковскую, Одинцовскую, Дмитровскую, Зарайскую и другие больницы. Среди закупленного эндоскопического оборудования — гастроскопы, колоноскопы, бронхоскопы и другие аппараты. 40 единиц медтехники приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021–2025 годы, которая реализуется при поддержке федерального Минздрава.

С начала года в больницы и поликлиники поступило уже 77 таких аппаратов. Это оборудование применяется для проведения высокоточных, информативных исследований, позволяет во время операции выполнять биопсию — это особенно важно для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание Светлана Стригункова министр здравоохранения Московской области

Также с помощью таких аппаратов врачи могут проводить малоинвазивные, высокотехнологичные операции, добавила министр. Малоинвазивные операции обладают рядом преимуществ по сравнению с полостными — снижается риск развития осложнений, пациент быстрее идет на поправку.

«В нашу больницу поступили 2 новых видеоэндоскопических комплекса для видеогастроскопии и видеоколоноскопии. Оборудование обладает всеми функциями для успешной диагностики предраковых состояний и выполнения простых эндотерапевтических процедур — полипэктомии и взятия биопсии. Обследования характеризуются высокой точностью и результативностью», — сказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Чтобы работать с новой техникой, медицинские специалисты проходят специальное обучение.