11 сентября 2023, 12:39
Почти 8 тысяч жителей Подмосковья бесплатно проверили здоровье в парках с начала акции
Жители Подмосковья могут проверить здоровье в парках по выходным. С начала проведения акции в ней поучаствовали почти восемь тысяч человек.
Как рассказала первый заместитель председателям правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в минувшие выходные бригады врачей работали в 12 округах. Среди них — Пушкино, Коломна, Подольск и другие.
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«Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно и не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти восемь тысяч человек, в том числе 304 — в эти выходные», — сказала она.
При необходимости врачи направляют пациентов на дополнительное обследование.
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