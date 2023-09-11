Подмосковье 11 сентября 2023, 12:39 Почти 8 тысяч жителей Подмосковья бесплатно проверили здоровье в парках с начала акции Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья могут проверить здоровье в парках по выходным. С начала проведения акции в ней поучаствовали почти восемь тысяч человек.

Как рассказала первый заместитель председателям правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в минувшие выходные бригады врачей работали в 12 округах. Среди них — Пушкино, Коломна, Подольск и другие.

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«Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно и не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти восемь тысяч человек, в том числе 304 — в эти выходные», — сказала она.

При необходимости врачи направляют пациентов на дополнительное обследование.

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