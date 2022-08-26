Почти 8 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи до конца года

В Московской области до конца текущего года будут восстановлены права 7,7 тысячи обманутых дольщиков, которые купили недвижимость в 75 домах. Эта тема в Подмосковье стоит на особом контроле, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Поставленная губернатором задача к концу 2023 года — закончить все проблемные объекты на территории региона — будет выполнена. В бюджете области на период с 2020 по 2023 год на обеспечение прав дольщиков предусмотрено 44,2 миллиарда рублей», — сообщил Брынцалов.

Председатель областной думы проинспектировал ход строительства одного из проблемных домов — многоэтажку в ЖК «Новокосино-2» в Реутове. Строительство дома началось в 2015 году, дом по плану состоит из 11 секций и рассчитан на 1396 квартир. В 2018 году стройка была остановлена, в 2019 году объект признали проблемным.

«16-й корпус в ЖК „Новокосино 2“ — один из самых крупных комплексов в Реутове и первый в регионе дом, возведение которого завершается по программе правительства Подмосковья и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Было принято решение, что достраивать дом будет компания „Гранель Гранит“», — отметил Брынцалов.

Этот же застройщик уже закончил строить в этом жилом комплексе 13-й корпус, напомнил председатель Мособлдумы. Глава Реутова Станислав Каторов рассказал, в какой стадии находится стройка.

«Строители уже закончили монолитные работы, укладку кровли и отделку полов в местах общего пользования, в завершающей стадии облицовка фасада. Начался монтаж лифтов и установка окон, ведется благоустройство. На площадке задействовано более 700 человек», — уточнил Каторов.

Брынцалов выразил уверенность, что до конца 2022 года ключи получат все, кто ждет сдачи дома.

«Радует, что инициативная группа постоянно присутствует на объекте, еженедельно фиксирует изменения и делится с другими будущими жильцами дома. И администрация, и строители, и жители находятся в тесном контакте», — добавил председатель Мособлдумы.

«Гранель Гранит» занимается достройкой еще одного проблемного дома в Реутове. Дольщики ЖК «Юбилейный» должны были получить ключи в первом квартале 2021 года, но пандемия разорила застройщика. Когда дом сдадут, ключи получит 651 владелец квартир.