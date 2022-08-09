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    09 августа 2022, 12:50

    Почти 8 тысяч объектов культуры взяли на цифровой контроль в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Состояние культурных объектов Подмосковья контролируют в «цифре». Библиотеки, театры, музеи и другие учреждения оценили при помощи мобильного приложения «Проверки Подмосковья» уже 100 тысяч раз за два года. Об этом рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

    Почти 8 тысяч объектов культуры взяли на цифровой контроль в Подмосковье

    Сотрудники культурных организаций проверяют состояние объектов по чек-листам в мобильном приложении, напомнила министр.

    «Особое внимание уделяется состоянию входных групп и ограждений, чистоте территории. Лидером по числу проведенных проверок в „цифре“ стал Одинцовский городской округ», — добавила Надежда Куртяник.

    В цифровом формате контролируют свыше 7,7 тысячи культурных объектов, проверкой занимают 2,5 тысячи человек. Результаты направляют модераторам — работникам Минкультуры области. Если они находят нарушения, то просят исполнителей доработать задание.

    Приложение «Проверки Подмосковья» заработало в 2017 году. С его помощью контролируют состояние подъездов, дворов, парков и другие общественных территорий.

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