Почти 8 тысяч объектов культуры взяли на цифровой контроль в Подмосковье

Состояние культурных объектов Подмосковья контролируют в «цифре». Библиотеки, театры, музеи и другие учреждения оценили при помощи мобильного приложения «Проверки Подмосковья» уже 100 тысяч раз за два года. Об этом рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Сотрудники культурных организаций проверяют состояние объектов по чек-листам в мобильном приложении, напомнила министр.

«Особое внимание уделяется состоянию входных групп и ограждений, чистоте территории. Лидером по числу проведенных проверок в „цифре“ стал Одинцовский городской округ», — добавила Надежда Куртяник.

В цифровом формате контролируют свыше 7,7 тысячи культурных объектов, проверкой занимают 2,5 тысячи человек. Результаты направляют модераторам — работникам Минкультуры области. Если они находят нарушения, то просят исполнителей доработать задание.

Приложение «Проверки Подмосковья» заработало в 2017 году. С его помощью контролируют состояние подъездов, дворов, парков и другие общественных территорий.

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