Почти 8 тысяч медиков получили компенсацию аренды жилья в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Почти 8 тысяч медиков получили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

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С 1 января в Московской области для медицинских работников действует новая мера поддержки — компенсация аренды жилья. Ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей получают несколько тысяч врачей, фельдшеров и медсестер.

«В Подмосковье действует беспрецедентное количество мер соцподдержки медиков. Компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных. Ее получают более 7,8 тысячи медработников, из них 1,1 тысячи трудоустроились в наши больницы в этом году», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Оформить компенсацию за аренду жилья могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры. При этом медработник должен работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в регионе, а также помещений коммерческого, социального и специализированного найма в пользовании. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале региональных госуслуг.

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Здравоохранение продолжает развиваться в Подмосковье. Строятся новые больницы, ремонтируются поликлиники, появляются новые ФАПы. Для привлечения квалифицированных врачей в области действуют меры поддержки. Про них напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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