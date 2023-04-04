Подмосковье 04 апреля 2023, 17:21 Почти 8 тысяч километров разметки нанесут на дороги Подмосковья в 2023 году Unsplash

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Конкурс на выполнение дорожной разметки объявили в Подмосковье. Министр по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что контракт подразумевает работы в 29 городских округах.

В Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение об электронном аукционе. Подрядчику нужно будет нанести или восстановить разметку на дорогах в 29 городских округах Подмосковья. Общая протяженность объектов составит более 7,7 тысячи километров.

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Работы проведут в рамках государственной программы «Дороги Подмосковья» и профинансируют за счет средств бюджета региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в округе пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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