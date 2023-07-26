Подмосковье 26 июля 2023, 04:00 Почти 8 тысяч элементов навигации появятся на станциях двух новых диаметров в Подмосковье АО "Центральная ППК"

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Почти восемь тысяч элементов навигации установят на станциях новых диаметров в Московской области. Из них ЦППК смонтируют около 1,6 тысячи, сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на компанию.

«Элементы навигации включают до 50 видов различных знаков: указатели путей, стойки с маршрутами, правила проезда, знаки остановки первого вагона и многие другие», — уточнили в ведомстве.

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Данные элементы помогут пассажирам находить нужную платформу, расписание, уточнять маршрут и быстро выходить в город после поездки. Информацию разместят в формате навигации московского транспорта и стилистике МЦД. Некоторым элементам добавили подсветку.

Работы проведут на станциях Удельная, Быково, Красково, Кратово, Панки, Ухтомская, Сортировочная, Плющево, Выхино и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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