26 июля 2023, 04:00
Почти 8 тысяч элементов навигации появятся на станциях двух новых диаметров в Подмосковье
Почти восемь тысяч элементов навигации установят на станциях новых диаметров в Московской области. Из них ЦППК смонтируют около 1,6 тысячи, сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на компанию.
«Элементы навигации включают до 50 видов различных знаков: указатели путей, стойки с маршрутами, правила проезда, знаки остановки первого вагона и многие другие», — уточнили в ведомстве.
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Данные элементы помогут пассажирам находить нужную платформу, расписание, уточнять маршрут и быстро выходить в город после поездки. Информацию разместят в формате навигации московского транспорта и стилистике МЦД. Некоторым элементам добавили подсветку.
Работы проведут на станциях Удельная, Быково, Красково, Кратово, Панки, Ухтомская, Сортировочная, Плющево, Выхино и других.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
МЦД
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