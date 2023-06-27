Подмосковье 27 июня 2023, 12:53 Почти 750 неиспользуемых объектов недвижимости выявили в Подмосковье за месяц Фото Минимущества

Читать 360tv в

За последний месяц в Московской области выявили почти 750 бесхозных объектов недвижимости. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«Месяц назад наши земельные инспекторы начали проводить так называемое самообследование, в ходе которого фиксируются неиспользуемые здания, помещения, земля, все то, что простаивает и не приносит ни социальной, ни экономической полезности. За это время из обследуемых 1,2 тысячи земельных участков выявлено 198 неиспользуемых, из 2 329 объектов капитального строительства — 551», — рассказала министр Наталья Адигамова.

Реклама

Больше всего бесхозных объектов нашли в Кашире — 398 участков и зданий, в Подольске — 196 и в Орехово-Зуеве — 194.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».