Почти 750 аппаратов для УЗИ будут производить в Люберцах за год

До 750 аппаратов для УЗИ будут производить в городском округе Люберцы в год. Этого хватит, чтобы в год обеспечить новым оборудованием до 60% федеральных медучреждений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Запуск новой линии ультразвуковых аппаратов высокого класса Logiq P9 состоялся на действующей в Московской области производственной площадке GE Healthсare (новый цех), открытой на базе технопарка «Лидер» в Люберцах в 2017 году.

Аппарат Logiq P9 — это полностью цифровая система, позволяющая врачам быстро проводить обследования в условиях большого потока пациентов, сохраняя высокое качество картинки и точность результатов. По своим функциональным и техническим характеристикам аппарат полностью отвечает запросам ультразвуковой диагностики.

Система предназначена для диагностики и мониторинга пациентов с онкологическими заболеваниями. Например, технология определения показателей объемного кровотока способствует повышению показателей выявляемости рака на ранней стадии.

Применение высокочувствительной компрессионной эластографии позволяет врачам получить дополнительную информацию для выявления и локализации злокачественных образований. Кроме того, сочетание эхографии с ультразвуковой эластографией способно уменьшить количество необязательных направлений пациентов на биопсию и снизить расходы на такое дорогостоящее обследование.

Система Logiq P9 предназначена для широкого круга медучреждений: от поликлиник до кабинетов ультразвуковой диагностики. Производственные мощности новой линии позволяют в год обеспечить до 60% потребностей всех федеральных округов РФ в оборудовании данного класса.

«Повышение качества медицинского обслуживания — одно из важнейших направлений развития современной медицины, и подмосковные производители готовы предоставить рынку инструменты для решения этих задач в виде новых технологий, оборудования, программных решений. Мы рады, что в области активно развиваются высокотехнологичные компании, работающие в этом направлении», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что объем инвестиции в новый проект GE Healthсare составил более 30 миллионов рублей, а мощность производства новой линии составит до 750 аппаратов в год. Всего в производственные процессы GE Healthcare и ее российского партнера по локализации высокотехнологичного медицинского оборудования вовлечены 175 человек.