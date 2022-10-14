Почти 73 миллиона рублей выделили на капитальный ремонт домов в Пущине | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 21:09 Поделиться Telegram

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Viber Почти 73 миллиона рублей выделили на капитальный ремонт домов в Пущине

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В Подмосковье развивается самая большая программа в стране по капитальному ремонту. Она не обошла стороной и Пущино. В этом году там собираются отремонтировать как минимум десять многоквартирных домов, на это уже выделено 73 миллиона рублей.

За это время собираются отремонтировать кровли в семи домах, инженерные системы в двух, а также полностью заменить два лифта еще в одном доме. К этому моменту работы провели уже в пяти домах.

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«В программу капитального ремонта Московской области включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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В прошлом году в Подмосковье провели такой ремонт примерно в 2,5 тысячах домов. На 2022 год в Московской области собираются перевыполнить этот план — отремонтировать 3 849 домов. За три года в регионе будут ремонтировать примерно 8 тысяч домов.

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