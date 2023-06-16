Подмосковье 16 июня 2023, 15:20 Почти 700 врачей окончили ординатуру МОНИКИ в этом году МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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В этом году МОНИКИ имени Владимирского выпустит 700 врачей, окончивших ординатуру. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Факультет усовершенствования врачей МОНИКИ готовит специалистов по 42 профилям. Два года студенты отрабатывали полученные в теории знания на практике. Они работали в клиниках и аккредитационном центре МОНИКИ.

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После сдачи государственного экзамена ординаторы получат дипломы, а уже осенью смогут приступить к работе.

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