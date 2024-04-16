Подмосковье 16 апреля 2024, 13:14 Почти 700 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по благоустройству Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта и продолжается до конца апреля. Более 682 тысяч жителей Подмосковья уже приняли участие в опроснике, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 миллиона человек. 74 территории, выбранные жителями на этих голосованиях, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. Выбранные жителями места обновят в 2025 году.

До 30 апреля можно проголосовать на сайте за ту или иную территорию. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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