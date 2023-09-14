Подмосковье 14 сентября 2023, 10:50 Почти 700 площадок подготовили для экологической акции «Наш лес» в Подмосковье

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье с 16 по 30 сентября. Для посадки деревьев в Московской области подготовили 700 площадок, 24 — в лесах и 654 — в городских округах.

Центральной площадкой акции в этом году станет Ногинское лесничество вблизи деревни Новая Купавна. На площади 4,2 гектара планируют высадить около 16 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

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Для участников акции организуют полевую кухню, концертную программу и выставку лесопожарной техники. Мероприятие начнется в 10:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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