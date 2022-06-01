Почти 700 млн выделили на капитальный ремонт 125 многоквартирных домов в Коломне

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выделило Коломне 698 миллионов рублей на ремонт 125 МКД. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ведомства.

В 2022 году в Коломне отремонтируют кровли в 15 домах, фасады в 33 МКД и инженерные системы в 65 многоквартирных домах. Также заменят три лифта в двух многоэтажках. На данном этапе работы закончены в 50 МКД, сообщили в пресс-службе.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тыс. домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — подчеркнул министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

На 2022 год запланирован ремонт 3744 домов. Всего за трехлетний план должны привести в порядок около восьми тысяч жилых строений, заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.