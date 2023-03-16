Подмосковье 16 марта 2023, 14:00 Почти 700 миллионов поездок на общественном транспорте совершили в Подмосковье за год

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Маршрутная сеть Московской области достигает 60,2 тысячи километров, а пассажиров обслуживают 122 перевозчика. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заявил, что в 2022 году были проведены мероприятия по оптимизации маршрутной сети и повышению качества транспортного обслуживания населения.

«Маршрутная сеть Московской области покрывает 80% дорожной сети региона и является крупнейшей в стране», — сообщил Гержик.

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За год в Подмосковье было совершено 697 миллионов поездок. Это на 8,5% больше по сравнению с показателями 2021 года. При этом наиболее популярными видами оплаты проезда стали социальные карты — 311 миллионов транзакций и банковские карты — ими воспользовались 236 миллионов раз. Отмечается, что больше всего поездок зафиксировано в Балашихе и Подольске.

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Работа по оптимизации маршрутной сети продолжится в Подмосковье и в этом году. По результатам прошлого года в регионе открыли 16 новых маршрутов для 29 тысяч человек, выпустили на линию 60 новых автобусов, а также заменили схемы движения на 113 маршрутах.

Для удобства пассажиров также запустили оплату проезда транспортной картой «Тройка». Ей можно воспользоваться на всех маршрутах Подмосковья.

Также за год в Московской области обновили автобусный автопарк, запустили 22 экспресс-маршрута, сократив время в пути в среднем на 25 минут, открыли все двери на наиболее загруженных маршрутах и организовали отстойно-разворотные площадки в 11 муниципалитетах для обеспечения комфортного отдыха водителей.

Среди планов на 2023 год в Московской области выделили: оснащение всех автобусов стационарными валидаторами оплаты проезда и оборудование их датчиками пассажиропотока, запуск новых видов оплаты проезда, а также внедрение искусственного интеллекта по контролю транспорта в регионе.

Еще 49 современных автобусов с USB-розетками и климат-контролем запустили в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что их вывели на маршруты «Мострансавто» в семи городских округах.

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