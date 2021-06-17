Почти 700 лифтов в подмосковных домах добавили в план по замене на 2022 год

В Московской области лифты старше 20 лет меняют на новые. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева план на следующий год увеличили. В него внесли еще 685 лифтов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

«По поручению губернатора органы местного самоуправления провели оценку состояния своего лифтового хозяйства. Выявлено более двух тысяч лифтов со сроком службы 20-25 лет», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он уточнил, что в списке на 2022 год были 308 лифтов в 118 домах, к ним прибавят еще 685 лифтов в 23 округах.

Дополнительно в план вошли дома из Балашихи, Богородского, Власихи, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Жуковского, Каширы, Королева, Краснознаменска, Можайска, Мытищ, Наро-Фоминска, Одинцова, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Подольска, Сергиева Посада, Серпухова, Талдома, Чехова, Щелкова, Электростали.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов уточнил, что все округа должны направить заявки на включение лифтов в план на 2022 год до конца июня. Их принимают в ЕИАС ЖКХ.

«Новые договоры будут заключены не ранее осени. Замена лифтов не носит сезонный характер, соответственно работы будут проводиться максимально комфортно для жителей», — подчеркнул Николов.

В Подмосковье реализуют самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту. В нее входит свыше 44 тысяч многоквартирных домов. Она рассчитана до 2049 года.