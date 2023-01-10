Подмосковье 10 января 2023, 12:37 Почти 700 коммерческих объектов построили в Подмосковье за год

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Центр содействия строительству помог ввести в эксплуатацию 699 коммерческих зданий в Подмосковье в 2022 году. Благодаря этому было создано 38 тысяч рабочих мест.

Больше всего нежилых зданий построили в Пушкино, это 434 тысячи квадратных метров. Еще 393 тысячи появилось в Красногорске и 333 тысячи — в Домодедове. Это склады, производства и торговые объекты.

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Разрешение на строительства получили 984 объекта за год. На них создадут еще 48 тысяч рабочих мест. Больше всего зданий возведут в Домодедове, Пушкино и Подольске.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Он заявил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.