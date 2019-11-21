Почти 700 катков зальют в Подмосковье этой зимой

Подмосковье готовится к зимнему сезону и встрече Нового года. Этой зимой в регионе зальют 699 катков. Об этом рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Помимо катков, во всех муниципалитетах традиционно установят елки и организуют новогодние ярмарки. Площадками для отдыха и развлечения жителей выступят знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха.

Всего 430 площадок встретят гостей этой зимой на праздничных гуляниях. Это площади, скверы, аллеи и бульвары.

Для любителей активного отдыха зимние развлечения организуют на природных зонах. Спортсменов и любителей ждут лыжные трассы, для детей сделают горки для санок и тюбингов, а для семей и больших компаний — зоны барбекю.

Множество мероприятий проведут в парках культуры и отдыха. Все объекты будут украшены в соответствии с фирменным стилем проекта «Зима в Подмосковье».