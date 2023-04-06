Подмосковье 06 апреля 2023, 11:13 Почти 700 детей получили помощь аллергологов в новом отделении НИКИ детства с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Отделение аллергологии и иммунологии открылось в Научно-исследовательском клиническом институте детства в январе. С этого времени помощь здесь оказали уже почти 700 пациентам.

В отделении есть круглосуточный и дневной стационары. Помощь здесь получают дети с такими диагнозами как аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит, крапивница и другими.

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«Отделение детской аллергологии и иммунологии — уникальное для Подмосковья. В особенно сложных случаях помощь оказывает главный внештатный врач аллерголог-иммунолог региона. Лечение прошли уже почти 700 детей», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Получить помощь можно по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.