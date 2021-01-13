Почти 700 человек привили от коронавируса в клинике №5 в Мытищах

«На сегодняшний день в поликлинике № 5 уже привито: в первом этапе — 425 человек, во втором — 250. Самый пожилой вакцинированный — 1945 года рождения», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в ближайшее время в поликлинику привезут очередную партию вакцины. Всего за это время к ним поступило 425 доз препарата «Спутник V».

Людой желающий старше 18 лет может записаться в лист ожидания. Пациенты будут приглашаться по мере поступления вакцины.

Кроме того, в поликлинике № 2 на первом этапе привили 110 человек, а во втором — 40. На данный момент в наличии имеется еще 115 вакцин. В первые два дня недели к медикам за прививкой пришли почти 90 человек. Как отметили в ведомстве, все они были направлены на сдачу ИФА-теста по показаниям.

По данным на 13 января, в Подмосковье от коронавируса вакцинировались более 19,4 тысячи жителей.