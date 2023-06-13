13 июня 2023, 14:47
Почти 700 человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные
В минувшие выходные почти 700 жителей Московской области проверили здоровье в региональных парках. Об этом сообщили в Минздраве.
Бригады врачей работали в 20 городских округах — Дмитрове, Мытищах, Солнечногорске и других.
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«Удобно, что результаты обследования жителю приходят в личный кабинет пациента на региональном портале „Госуслуг“», — сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для углубленного обследования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что количество машин скорой помощи в регионе увеличилось вдвое.
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Врачи
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