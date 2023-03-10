Подмосковье 10 марта 2023, 13:43 Почти 70 земельных аукционов провели в Подмосковье за неделю Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья провел 67 аукционов по земельно-имущественным торгам с 27 февраля по 3 марта. В них приняли участие 236 человек, а средняя активность составила по 3,5 претендента на лот.

Из-за высокой конкуренции цены на некоторые лоты возросли в несколько раз. Участок для индивидуального жилищного строительства в поселке Мещерино Дмитровского округа предлагался по стартовой цене аренды 1,023 миллиона в год. Однако за эти 11 соток боролись сразу 17 претендентов, из-за чего стоимость договора подскочила в 29 раз и составила более 29 миллионов рублей в год.

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