Подмосковье 24 мая 2023, 13:54 Почти 70 выдающихся специалистов МОНИКИ наградили в Подмосковье МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Юбилейную конференцию «Век обучения в МОНИКИ» провели к 100-летию образовательной деятельности Московского областного научного-исследовательского клинического института имени Владимирского. На мероприятии наградили 68 выдающихся сотрудников медицинского учреждения.

Конференцию открыли первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Евгений Кустов и директор МОНИКИ Константин Соболев. На мероприятие пришли почти 400 человек, другие желающие подключались к церемонии онлайн.

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Почетные грамоты Минздрава Московской области вручили 34 медицинским работникам МОНИКИ. Еще столько же получили внутренние награды института.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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