28 декабря 2023, 06:00
Почти 70 уличных очагов установили в подмосковных парках
В парках Московской области установили 68 уличных очагов. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.
«Очаги представляют собой металлический шары с резными узорами, в которых жгут дрова. Они спасают жителей и гостей Подмосковья в суровые холода и создают уютную атмосферу», — уточнили в ведомстве.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.
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Благоустройство
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