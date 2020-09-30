Почти 70 тысяч жителей Подмосковья стали самозанятыми. Какие профессии участвуют в проекте?

С прошлого года жители Московской области могли перейти на новую форму налогообложения. Стать самозанятыми решили 68 тысяч жителей региона. Кто может стать самозанятым, официальному сайту правительства и губернатора Подмосковья рассказала доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, генеральный директор ООО «Мариокс центр» Оксана Васильева.

Проект налогообложения, при котором физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого и уплачивает налог на профессиональную деятельность, ввели в 79 регионах России. Сейчас в стране зарегистрирован один миллион самозанятых, из них 68 тысяч — в Московской области.

Оксана Васильева отметила, что средний возраст самозанятых в Подмосковье составляет 30-40 лет. Порядка 6,5 тысячи — моложе 18 лет.

Кто может стать самозанятым?

За время реализации проекта самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей. Они уплатили налогов на 3,5 миллиарда рублей. Подмосковье вошло в тройку лидеров по доходам самозанятых. На первом месте расположилась Москва, а на третьем — Санкт-Петербург.

Стать самозанятыми могут бьюти-мастера, портные, продавцы фруктов и овощей со своих участков, фотографы, журналисты, копирайтеры, массажисты, мастера по ремонту.

Самыми популярными профессиями среди самозанятых стали: водитель такси, домработница, няня. Также много самозанятых среди арендодателей жилья и тех, кто занимается хендмейдом.

Выгодно ли нанимать самозанятого на работу?

Сейчас многие работодатели нашли выгоду в найме самозанятых.

Уплата взносов за работников в Пенсионный фонд, ФСС и ФФОМС осуществляется за счет средств работодателя, а самозанятый гражданин уплачивает их самостоятельно. Поэтому работодатель может существенно сэкономить, как минимум, на взносах в эти фонды Оксана Васильева.

Работодатель может попросить сотрудника уволиться и зарегистрироваться как самозанятому, после чего продолжить работать с компанией. Так фирма может получить налоговую выгоду. Но это не панацея, сказала Васильева.

«Такую выгоду удастся извлечь нескоро, поскольку для подобных ситуаций было предусмотрено специальное правило. Если работник как самозанятый продолжает сотрудничать с бывшим работодателем, то последний должен в обычном порядке уплачивать НДФЛ, который для физического лица составляет 13%, а для самозанятого — от 4% до 6%, и взносы в фонды еще на протяжении двух лет», — подчеркнула эксперт.

А вот если компания сразу нанимает самозанятого, то выгода есть. Больше всего выиграть на этом смогут маленькие фирмы. Ольга Васильева отметила, что среди таких компаний профильные IT-услуги или курьерская доставка товаров.

Компании, деятельность которых требует специального лицензирования — образование, медицина, общественное питание, не смогут использовать такой метод экономии, потому что по этим направлениям самозанятые не смогут работать в силу требований отраслевого законодательства.

Сейчас к платформе ФНС России подключены 44 крупных банка и электронных площадок. 34% всех доходов самозанятых регистрируются через мобильные банки, а не через приложение «Мой налог». В будущем это может измениться.

«В перспективе партнерская сеть будет развиваться, а концепция и подходы, которые используются для удобства самозанятых, будут распространяться и дальше на другие налоговые режимы», — заявила Васильева.