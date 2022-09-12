Почти 70 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по «дачной амнистии» с начала года | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber Почти 70 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по «дачной амнистии» с начала года

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С начала года жители Подмосковья в рамках «дачной амнистии» зарегистрировали почти 70 тысяч объектов недвижимости. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

За восемь месяцев по «дачной амнистии» зарегистрировано порядка 70 тысяч объектов недвижимости, из них более 46,5 тысячи — объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 6,5 миллионов квадратных метров.

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Налоговым потенциал объектов составляет 250 миллионов рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году, отметила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

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«Причем, рост отмечается именно с мая, когда начал действовать новый закон по ускоренной регистрации, и постановка имущества на учет стала занимать до трех рабочих дней»,- подчеркнула Кротова.

1 июля президент РФ Владимир Путин продлил срок проведения «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, несмотря на продление срока, снижения по регистрации отмечено не было.

В число лидеров по оформлению недвижимости вошли следующие городские округа Раменский, Истра и Одинцово.

Оформление строений на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов составляет сейчас три дня, а при подаче через МФЦ — пять рабочих дней.

Регистрация объекта позволяет жителям прописаться, провести газ, получить компенсацию при утрате или изъятии, получить налоговый вычет в размере до 260 тысяч рублей, скидки на транспортный налог, а также экономию на электричестве до 30%. Пенсионеры от налога на дом освобождаются.

Подать документы на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В Московской области работает сервис помощи в регистрации. Жители могут воспользоваться услугой «под ключ» от МОБТИ.

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