Подмосковье 05 апреля 2024, 20:31 Почти 70 тысяч квадратных метров дворовых территорий благоустроят в Солнечногорске Благоустраивать дворовые территории начнут в мае в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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На территории городского округа Солнечногорск в ближайшее время приступят к комплексному благоустройству дворов. Общая площадь работ составит почти 70 тысяч квадратных метров.

Уже с 1 мая специалисты начнут работы во дворах на улице Баранова, дом № 35; улица Банковская дом № 26 и 30; улица Военный городок, дом № 11, а также в рабочем поселке Менделеево, на улице Куйбышева, дом № 23, 25, 27, 29.

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А с 14 мая к благоустройству приступят в микрорайоне Рекинцо у домов № 8, 14. С 5 июня — на улице 1-го Мая, дом № 2, 4, 6, улица Ленина дом № 7, улица Урицкая дом № 14.

«Ежегодно при поддержке регионального правительства в нашем округе благоустраиваем десятки дворовых территорий, которые по итогу отвечают всем современным требованиям. В этом году старт работ по комплексному благоустройству дворов запланирован на начало мая», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В рамках комплексного благоустройства специалисты выполнят замену и модернизацию детских игровых площадок, укладку асфальта, заменят бордюры, установят элементы малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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