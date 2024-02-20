Подмосковье 20 февраля 2024, 12:02 Почти 70% студентов Московского областного медицинского колледжа №1 вступили в профсоюз Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

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Профсоюз объединил около 70% студентов Московского областного медицинского колледжа № 1. Будущие медики с первого курса проходят практику в лечебных организациях, участвуют во всероссийских акциях, занимаются волонтерством. О внеучебной деятельности рассказала председатель первичной профсоюзной организации колледжа Елена Мельникова.

«Сегодня в нашем колледже обучаются свыше девяти тысяч студентов и около 70% из них являются членами профсоюза. Мы стараемся, чтобы годы студенчества запомнились им хорошими делами и добрыми поступками, поэтому воспитываем их, как будущих членов медицинского сообщества», — говорит Елена Мельникова.

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Ребята активно участвуют в образовательных мероприятиях, общаются со сверстниками, которые учатся в разных филиалах колледжа. Педагоги считают, что профсоюзный опыт важен для будущих медицинских сестер, фельдшеров, фармацевтов, лаборантов, зубных техников и акушерок. Молодые люди получают навыки лидерства, добра и взаимопомощи.

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