Почти 70 станций зарядки электрокаров появится в Подмосковье за год

Станций зарядки электрокаров в Московской области станет больше. К концу года откроют еще 64. На это из федерального бюджета выделили 173 миллиона рублей.

В Мособлдуме напомнили, что был принят закон, по которому владельцы электромобилей могут бесплатно воспользоваться платными парковками. Это отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.

Развитие электротранспорта непосредственно связано с развитием инфраструктуры Олег Гаджиев.

По его словам, до конца года появится еще 64 станции быстрой зарядки электрокаров. Их разместят в регионе с учетом мнений водителей.

«Для этого Министерство энергетики проводит опрос. А при организации парковок общего пользования важно заранее учитывать возможность размещения на них электрозарядных станций», — сообщил Олег Гаджиев.

Ранее Подмосковье назвали одним из лидеров по развитию инфраструктуры для электрокаров.