Почти 70 станций зарядки электрокаров появится в Подмосковье за год
Станций зарядки электрокаров в Московской области станет больше. К концу года откроют еще 64. На это из федерального бюджета выделили 173 миллиона рублей.
В Мособлдуме напомнили, что был принят закон, по которому владельцы электромобилей могут бесплатно воспользоваться платными парковками. Это отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.
Развитие электротранспорта непосредственно связано с развитием инфраструктуры
Олег Гаджиев.
По его словам, до конца года появится еще 64 станции быстрой зарядки электрокаров. Их разместят в регионе с учетом мнений водителей.
«Для этого Министерство энергетики проводит опрос. А при организации парковок общего пользования важно заранее учитывать возможность размещения на них электрозарядных станций», — сообщил Олег Гаджиев.
Ранее Подмосковье назвали одним из лидеров по развитию инфраструктуры для электрокаров.