Подмосковье 17 ноября 2022, 09:54 Почти 70 сел и деревень в Мытищах получили газ по президентскому проекту

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Уже 67 населенных пунктов в Мытищах обеспечили голубым топливом по президентскому проекту «Социальная газификация». Работа продолжается полным ходом. Сейчас прокладка труб идет в селе Федоскино.

На сегодняшний день по селам в городском округе Мытищи проложили 34 километра газовых сетей. Вскоре голубое топливо придет в дома жителей села Федоскино.

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Там строительно-монтажные работы начались в середине октября. За месяц от жителей поступило 40 заявок на подключение.

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При прокладке газопровода рабочие используют современный метод бурения. Он позволяет протягивать под землей трубы, сохраняя дорожную инфраструктуру.

По словам подрядчика, на первом этапе проложат трубу, которая станет главной артерией распределительной уличной сети.

К концу ноября ввод газопровода в Федоскине планируют завершить. После окончания работ подрядчики обещают выполнить благоустройство улиц.

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