Подмосковье 23 декабря 2022, 22:14 Почти 70 рейдов провели инспекторы ГУСТ совместно с Минэкологии Подмосковья в 2022 году

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Команда ГУСТ совместно с Минэкологии провела 67 рейдов в 2022 году, в ходе которых удалось восстановить чистоту и пресечь несанкционированный сброс мусора. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Такие мероприятия помогли пресечь сброс мусора объемом более 2500 кубических метров, составлено 117 протоколов об административных правонарушениях, изъята 101 единица техники, а еще 533 автомобиля были проверены на предмет нарушения», — сказала Светлана Аипова.

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Такие рейды будут продолжены и в следующем году, отметила министр.

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Жители Подмосковья могут самостоятельно зафиксировать несанкционированные навалы мусора в приложении «Добродел», напомнили в ведомстве.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале реконструкции автовокзала в Пушкино в 2023 году.

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