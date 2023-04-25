Подмосковье 25 апреля 2023, 17:08 Почти 70 рабочих мест появится на сырном заводе в Ленинском округе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Завод сыра и молочной продукции построят в Ленинском округе. На нем смогут получить работу 68 человек.

Как рассказали в Минсельхозпроде, в проект инвестируют 850 миллионов рублей. Его реализует агрохолдинг «Рота-Агро». Продукцию завода будут поставлять в регионы России.

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«Это начало работы по реализации крупного инвестиционного проекта. Планируется, что завод по производству сыра и молочной продукции запустят в декабре 2023 года», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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