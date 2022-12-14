Подмосковье 14 декабря 2022, 16:17 Почти 70 парков модернизировали в Подмосковье с начала года

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К оформлению парков в едином стиле в Московской области приступили в прошлом году. На сегодняшний день входные группы 69 парков культуры и отдыха выполнены согласно брендбуку.

В соответствии с требованиями, обязательными элементами для оформления входной группы являются: логотип «Парки Подмосковья», название парка, а также приветствие посетителей и карта парка с условными обозначениями.

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«До конца года новое оформление появится еще в 7 парках. В рамках модернизации во входной зоне парков устанавливаем вывески с картой парков и информационные пилоны», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Как отметили в Министерстве благоустройства региона, единый бренд символизирует единообразный подход к обустройству зон отдыха жителей. Таким образом, соответствие брендбуку позволило создать единую, взаимосвязанную сеть парков Московской области.

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