Почти 70 новых «лежачих полицейских» появилось на дорогах Подмосковья с начала года

Искусственные неровности в количестве 67 штук появились в 13 муниципалитетах Подмосковья. Это почти 30% от запланированного на год объема работ.

В Минтрансе региона отметили, что работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Искусственные неровности устраивают для принудительного снижения скорости на участках, расположенных вблизи образовательных учреждений и других социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах. До конца года на региональной сети установим порядка 200 таких объектов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Укладку неровностей уже провели в Красногорске, Наро-Фоминске, Лыткарине, Балашихе, Клину, Домодедове и других муниципалитетах. Сразу 18 новых «лежачих полицейских» появилось в Богородском округе. Следующими по объему выполненных работ идут Руза (девять объектов), Волоколамск (семь объектов) и Коломна (пять объектов).

В этом году в Подмосковье построят более 60 километров новых тротуаров, вмонтируют в дорожное полотно свыше 7,5 тысячи катафотов и установят свыше 100 новых светофорных объектов. Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе и рассказал о других дорожных проектах Подмосковья.