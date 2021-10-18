Почти 70 народных троп обустроят в Балашихе до ноября

В Балашихе до конца октября обустроят 68 народных троп. Работы проводят по губернаторской программе. За благоустройством следит глава округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Один из самых крупных объектов, который вошел в программу, стал тротуар, соединяющий микрорайон Северный с Горьковским шоссе. Его протяженность составила более 700 метров. Работы на нем завершили. Результат проверил Сергей Юров во время выездного совещания.

«В этом году по программе „Народные тропы“ в Балашихе мы строим 68 объектов — это около девяти километров тротуаров. Один из таких крупных объектов, о котором нас много просили жители микрорайона Северный, ветераны, которые здесь проживают, — это дорожка, которая соединяет микрорайон Северный с Горьковским шоссе. Сейчас работы здесь полностью закончены», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Все тротуары, которые обустраивают по программе, делают по единому стандарту. Ширина всех дорожек равна двум метрам, все тропы оснащают бордюрами и устанавливают освещение.

Программа «Народные тропы» стартовала в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в этом году. Ее задача — благоустроить тротуары на месте стихийных дорожек, протоптанных жителями в удобных для них местах. В 2021 году в Подмосковье планируют обустроить свыше 600 таких объектов.