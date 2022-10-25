Почти 70 многоквартирных домов отремонтируют в Солнечногорске в 2022 году | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 05:28 Почти 70 многоквартирных домов отремонтируют в Солнечногорске в 2022 году В городском округе Солнечногорск в 2022 году отремонтируют 69 многоквартирных домов Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В этом году запланировали отремонтировать 69 многоквартирных домов (МКД) в городском округе Солнечногорск. В том числе произведут ремонт кровли в 21 многоквартирном доме, отремонтируют фасады в 12 МКД и инженерные системы в 26 домах. Также в трех МКД намерены заменить шесть лифтов. Сейчас работы уже проведены в 29 многоквартирных домах.

На региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Солнечногорск в 2022 году выделили 469 миллионов рублей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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В регионе реализуется самая значительная программа в России по капитальному ремонту, в нее включено свыше 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

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«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он также добавил, что Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, подведомственный министерству ЖКХ, принимает активное участие в восстановлении мирной жизни в Мариуполе и двух районах ДНР.

«Ведется ремонт многоквартирных домов, объектов инженерной инфраструктуры, теплоснабжения и электроснабжения. Силами ФКР также отремонтированы 149 школ в Запорожской области», — добавил Велиховский.

В регионе в прошлом году капитально отремонтированы 2,5 тысячи многоквартирных домов. На текущий год в Подмосковье запланирован ремонт 3849 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, которую можно посмотреть на сайте Фонда.

Все важные новости Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области можно узнать на сайте ведомства или в Telegram-канале.