Почти 70 многодетных семей в Химках получат в подарок школьные принадлежности к 1 сентября

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин передал рюкзаки со школьными принадлежностями многодетной матери Татьяне Завьяловой. Ее сыновья-двойняшки в этом году пойдут в первый класс.

«Это программа губернатора Андрея Воробьева „Скоро в школу“, благодаря которой мы можем оказывать поддержку многодетным семьям и семьям с небольшими доходами. Более двух тысяч таких семей с детьми в Химках получат различные выплаты к началу нового учебного года», — поделился Волошин.

У Завьяловых трое детей, старший сын служит в армии. Многодетная мать поблагодарила за поддержку. Она отметила, что собирать двух мальчиков в школу накладно.

«Дети хотят заниматься спортом. Один в футбол, другой в карате. У меня нет возможности, но будем стараться. Дмитрий Владимирович сказал, что поможет нам с этим», — рассказала она.

Аналогичные подарки достанутся еще 68 первоклассникам из многодетных семей в Химках. Кроме того, их родителям до конца августа перечислят по три тысячи рублей на каждого ребенка. Семьи с небольшим доходом, в которых воспитываются дети с ОВЗ, получат по 13 тысяч рублей на сборы в школу и питание. Все меры поддержки не требуют заявлений от родителей.