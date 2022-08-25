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    25 августа 2022, 04:55

    Почти 70 многодетных семей в Химках получат в подарок школьные принадлежности к 1 сентября

    Глава Химок Волошин подарил школьные принадлежности первоклассникам из многодетной семьи

    Екатерина Пискунова, Юлия Шелковенко

    Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин передал рюкзаки со школьными принадлежностями многодетной матери Татьяне Завьяловой. Ее сыновья-двойняшки в этом году пойдут в первый класс.

    Почти 70 многодетных семей в Химках получат в подарок школьные принадлежности к 1 сентября

    «Это программа губернатора Андрея Воробьева „Скоро в школу“, благодаря которой мы можем оказывать поддержку многодетным семьям и семьям с небольшими доходами. Более двух тысяч таких семей с детьми в Химках получат различные выплаты к началу нового учебного года», — поделился Волошин.

    У Завьяловых трое детей, старший сын служит в армии. Многодетная мать поблагодарила за поддержку. Она отметила, что собирать двух мальчиков в школу накладно.

    «Дети хотят заниматься спортом. Один в футбол, другой в карате. У меня нет возможности, но будем стараться. Дмитрий Владимирович сказал, что поможет нам с этим», — рассказала она.

    Аналогичные подарки достанутся еще 68 первоклассникам из многодетных семей в Химках. Кроме того, их родителям до конца августа перечислят по три тысячи рублей на каждого ребенка. Семьи с небольшим доходом, в которых воспитываются дети с ОВЗ, получат по 13 тысяч рублей на сборы в школу и питание. Все меры поддержки не требуют заявлений от родителей.