Почти 70 миллиардов инвестируют в строительство дублера Егорьевского шоссе

Правительство Московской области подписало концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Она станет платным дублером Егорьевского шоссе. Инвестором проекта стала компания ООО «М.Е.Т.К.». В работы вложат 68,7 миллиарда рублей.

«Московская область является лидером среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. С 2015 года в области заключено уже 44 соглашения в формате ГЧП. Общий объем инвестиций по этим проектам, с учетом последней концессии, превышает 323 миллиарда рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Дорога позволит обойти населенные пункты от Люберец до деревни Кошерово, ее протяженность составит 36,3 километра. Инвестиции в проект оцениваются в 68,7 миллиарда рублей. Строительство автодороги запланировано на 2023–2026 годы. Срок концессионного соглашения составит 27,9 года.

Концессионное соглашение подписано между ООО «М.Е.Т.К.» и правительством Московской области в присутствии первого вице-президента Газпромбанка Павла Бруссера.

«Этот проект интересен просто потому, что в зоне тяготения, если оценивать социальный эффект от его реализации, проживает практически треть жителей Московской области. Существующее Егорьевское шоссе просто физически не позволяет выводить трафик от Люберец до ЦКАД», — пояснил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Участок, который обойдет платный дублер, представляет собой двухполосное шоссе. Трасса считается одной из самых загруженных в Подмосковье, поэтому новый вариант будет востребован. По предварительным расчетам, интенсивность движения по новому участку составит 25 тысяч автомобилей в сутки. Глава Минтранса Московской области Алексей Гержик отметил, что новой дорогой смогут пользоваться более двух миллионов человек.