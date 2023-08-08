Подмосковье 08 августа 2023, 16:54 Почти 70 километров линий электропередачи построили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Сотрудники «Мособлэнерго» провели работы на 234 электрообъектах региона по программе повышения надежности электроснабжения. До конца октября они улучшат еще 45 линий электропередачи и подстанций.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, рабочие меняют опоры и провода на линиях электропередачи. Они уже обновили 459 конструкций и более 63 километров проводов. Больше всего работ провели в Раменском, Пушкино и Одинцове.

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Также сотрудники компании ремонтируют и вводят новые объекты. Так, они построили 68 километров воздушных и кабельных линий, возвели и реконструировали 54 подстанции. Готовность работ по плану превысила 85%.

Программа повышения надежности в этом году охватила 26 округов Подмосковья. Это на пять больше, чем годом ранее. По словам главы министерства Александра Самарина, всего в этом году заменят 557 опор ЛЭП, 81 километр кабеля и отремонтируют оборудование 35 подстанций. Также реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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