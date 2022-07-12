Почти 70 домов Солнечногорска отремонтируют до конца года

469 миллионов рублей выделено в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов города Солнечногорска. Работы уже проведены в десяти МКД, на очереди еще 59.

В 12 многоквартирных домах Солнечногорска отремонтируют фасады, еще в 21 — кровлю. Шесть лифтов заменят в трех МКД, инженерные системы капитально отремонтируют в 26 домах.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы рассчитаны до 2049 года», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В 2022 году в Подмосковье уже отремонтировано 1 450 домов. Заменили 271 лифт, 140 фасадов и 400 кровель.

По плану, в ближайшие три года будет проведен ремонт порядка восьми тысяч МКД в Московской области. Ознакомиться с адресной программой ремонта на текущий период можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.