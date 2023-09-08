Подмосковье 08 сентября 2023, 16:15 Почти 70 детей записались в школу боевых искусств по проекту «Знакомство с самбо» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Почти 70 детей записались в Можайскую школу боевых искусств по проекту «Знакомство с самбо». Чемпионка мира Карина Черевань провела для ребят мастер-классы.

«Совсем скоро у нас появится новый дом — в Можайске строится Дворец спорта для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Чтобы заинтересовать и привлечь больше ребят в этот вид спорта, запустили такой проект», — прокомментировала Черевань.

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Чемпионка мира основала проект вместе с тренерами спортивной школы олимпийского резерва и администрацией городского округа Можайск.

На данный момент Можайская школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо является одной из сильнейших в стране. Здесь тренируются 670 спортсменов, 50 из которых входят в сборную Московской области и девять — в сборную России.

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