Подмосковье 05 декабря 2022, 17:01 Почти 70% бюджета Реутова в 2023 году направят на поддержку социальной сферы

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Совет депутатов Реутова принял решения бюджета округа на 2023 год, а также на плановый период 2024–2025 годов. Глава городского округа Реутов отметил, что в будущем году бюджет будет на 68% социально ориентирован.

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Параметры финансирования депутатам представила заместитель главы администрации муниципалитета, начальник финансового управления Лилия Бабалова.

«Важнейшая характеристика бюджета на 2023 год состоит в том, что он на 68% социально ориентирован. Это означает, что в нем заложено финансовое обеспечение для выполнения соцобязательств города, области и государства. В первую очередь речь идет о таких сферах, как образование и здравоохранение, а также о социальных выплатах гражданам», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

В 2024 и 2025 годах поступления из федерального и областного бюджетов немного снизятся, поэтому и общий объем доходов бюджета Реутова будет ниже.

«При этом объем собственных налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в 2023, 2024 и 2025 годах прогнозируется с небольшим, но стабильным ростом к уровню этого года. Это позволит городу выполнить все свои основные социальные обязательства перед жителями», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Кроме того, в городском бюджете предусматривается финансирование всех основных 18 муниципальных программ по благоустройству, ЖКХ, дорогам, спорту и всем остальным направлениям. При распределении бюджетных расходов учли также обеспечение исполнения ключевых национальных проектов «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография».

На заседании также было принято решение по схеме уборки территорий и закрепления их за конкретными хозяйствующими субъектами. Такую схему в Реутове внедрили на практике первыми среди муниципалитетов Московской области.

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