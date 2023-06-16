Подмосковье 16 июня 2023, 11:49 Почти 7 тысяч выпускников сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам в Подмосковье

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Устная часть экзамена по иностранным языкам прошла 13 июня. В аттестации приняли участие 6,7 тысячи выпускников — об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

Для проведения экзамена в Московской области задействовали 160 пунктов на базе школ и еще три пункта на дому. За соблюдением правил сдачи ЕГЭ следили 454 общественных наблюдателя.

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Для сдачи можно было выбрать один из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Самым популярным оказался английский — его сдавали 6,6 тысячи человек. На втором месте оказался немецкий — его выбрали 34 человека. На устный экзамен по французскому пришли 19 выпускников, по китайскому — 14. Меньше всего школьников сдавали испанский язык — всего четыре человека на все Подмосковье.

Баллы по иностранным языкам будут выставлены не позднее 4 июля. Резервный день для пропустивших экзамен по уважительной причине — 23 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона. Он подчеркнул, что сегодня востребованны люди, которые умеют работать не только руками, но и головой.

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