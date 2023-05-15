15 мая 2023, 10:49
Почти 7 тысяч сеянцев сосны высадили на акции «Лес Победы» в деревне Духанино
Акция «Лес Победы» прошла на 10 площадках в Истре. Главной из них стал участок площадью около двух гектаров в деревне Духанино. Там высадили 6650 сеянцев сосны.
Более 300 человек приехали в Духанино, чтобы посадить сосны в память об участниках Великой Отечественной войны. Весь инвентарь, фирменные футболки и перчатки они получили на месте. Сотрудники Новоиерусалимского лесничества помогали жителям посадить сеянцы так, чтобы они точно прижились.
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«Сеянцы выращены в питомнике Московской области. [Они] приживаются после проведенных акций очень хорошо, например <…>, в прошлом году по итогам инвентаризации приживаемость составила 93%», — рассказал директор истринского филиала «Мособллеса» Александр Степанов.
Такой высокий процент выживаемости лесничие связывают с тем, что люди ответственно подходят к посадке.
«За три последних года в рамках данной акции „Лес Победы“ <…> мы уже высадили более 24 тысяч саженцев сосны ели, липы, дуба, восстановили около семи гектаров нашего леса», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье уже более 10 лет. За это время участники своими стараниями помогли восстановить сотни гектаров лесных угодий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в акции «Лес Победы».
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Истра
Экология
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