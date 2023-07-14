Подмосковье 14 июля 2023, 17:56 Почти 7 тысяч предпринимателей Подмосковья оставили онлйн-заявки на подключение коммуникаций Unsplash

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Комплексной услугой по подключению коммуникаций воспользовались свыше 6,7 тысячи предприниматели Подмосковья. Ее можно получить на региональном портале.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, услуга оказалась очень востребованной. Она позволяет быстро подключить объект строительства к инженерным сетям, подав одну заявку на все необходимые опции.

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«Экономический эффект бизнеса от введения комплексной услуги за 2022 год оценивается в 500-800 миллионов рублей», — рассказала она.

На инвестиционном портале предприниматели также могут ознакомиться с алгоритмом работы услуги. Там созданы видеоинструкции по ее получению.

При помощи регионального портала бизнесмены могут подать одно обращение на все виды ресурсов или выбрать нужные из перечня. Подписать документ инвестор может без личного присутствия, поставив электронную подпись в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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